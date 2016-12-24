В Мордовии «КАМАЗ» с пьяным водителем опрокинулся в кювет

По информации Госавтоинспекции республики, 23 июля в Атяшевском районе в 09:35 на автодороге «Атяшево – Козловка» 59-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, не обеспечил скоростной режим и не справился с рулевым управлением – многотонный грузовик совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель «КАМАЗа» с различными травмами был госпитализирован. В отношении него составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.