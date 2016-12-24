Второй год подряд Российское общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества» запускают Всероссийскую акцию «Служу Отечеству» в рамках трека Знание.Герои. В этом году она пройдет с 23 июля по 22 августа.

В Мордовии акция стартовала в детском лагере «Орбита» в селе Сабаево Кочкуровского района, где перед ребятами выступил лектор Общества «Знание», ветеран боевых действий Виктор Суглин. Он отправился добровольцем в зону СВО в августе 2023 года. Под донецким городом Авдеевка получил тяжелое ранение в результате атаки дронов, лишился обеих ног. Награжден медалью «За боевые отличия».

Сегодня Виктор Суглин ведет активную патриотическую работу с детьми и подростками, устраивает для них футбольные состязания и занятия по стрельбе из лука. Ежегодно в поселке «Птицесовхоз Сараст» проводит соревнования по теннису имени Героя Советского Союза Владимира Михеева. В Саранске занимается с подростками в творческом объединении «Дом окнами в мир» в кружке операторов БПЛА «Полет». Проводит «Уроки мужества» в библиотеках, музеях и школах г. Саранска.

Виктор Суглин сам активно занимается спортом — выступает за паралимпийскую сборную Мордовии, занимается плаванием.

Ветеран СВО провел аналогии между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Виктор Суглин отметил, что фашисты задумывали свою операцию под Курском как наступательную, решающую, способную переломить ход войны и перехватить инициативу, захваченную Красной армией под Сталинградом. В этом просматриваются параллели с такой же авантюрой, начатой украинским командованием в прошлом году.

«ВСУ тоже надеялись перехватить инициативу, которую наша армия планомерно наращивает в Донбассе. В этой связи я хочу напомнить, что Курская битва продлилась полтора месяца. И поначалу складывалась очень тяжело для нас. Сейчас, когда танки с теми же немецкими крестами снова пытались прорвать нашу линию обороны в тех же самых местах, где велись сражения 82 года назад, особенно важно вспомнить уроки, преподанные оккупантам нашими славными предками», — отметил Виктор Суглин.