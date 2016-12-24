Глава Мордовии встретился с участником федеральной программы «Время героев» Алексеем Жбановым

Глава республики Артём Здунов провел встречу с участником федеральной программы «Время героев», участником спецоперации, кавалером двух орденов Мужества, уроженцем Саранска Алексеем Жбановым. Руководитель Мордовии – наставник военнослужащего в рамках федерального кадрового обучения, инициированного Президентом России.

Алексей Жбанов – потомственный военный, всю сознательную жизнь посвятил служению Родине, имеет значительный управленческий опыт. С началом спецоперации посчитал своим долгом отстаивать интересы страны за ленточкой. Командуя штурмовой группой и выполняя боевые задания, неоднократно проявил себя как опытный и решительный командир. Дважды награжден орденом Мужества и медалью «За боевые отличия».

В ходе встречи руководитель региона и участник президентской программы «Время героев» обсудили практическую часть обучения, которую военнослужащий в течение нескольких месяцев будет проходить в нашем регионе, и приоритетным направлениям.

«Наша практика будет носить очень четкий характер, а главное – будет полезна и для вас, и для нас, ведь взгляд со стороны помогает на многие вещи посмотреть по-новому», - подчеркнул Артём Здунов.

«Военный человек, если он выполнял боевые задачи, может мгновенно оценить обстановку и принять максимально грамотное взвешенное решение. Это очень сильно поможет на гражданской службе, - поделился Алексей Жбанов. – В рамках программы изучается обширный круг вопросов – муниципальное и государственное управление, лидерство. Хотел бы применить свои знания в Мордовии».