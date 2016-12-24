«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
В Мордовии реализуется региональный проект «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его цель — к 2030 году на 90% укомплектовать предприятия агропромышленного комплекса республики квалифицированными сотрудниками. Особое внимание уделяется привлечению молодых специалистов до 35 лет и опытных работников с более чем пятилетним стажем.
Федеральный проект предусматривает ряд мер государственной поддержки, включая субсидии на мероприятия по повышению кадровой обеспеченности АПК. Работодатели могут возместить до 90% понесенных затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении со студентами аграрных вузов. И до 30% затрат на обучение в других вузах.
Аналогичным образом возмещаются затраты, связанные с оплатой труда и проживания студентов, привлеченных для прохождения производственной практики в соответствии с квалификацией образовательной программы.
Заказчикам ключевых проектов возмещаются до 95% затрат на стимулирующие выплаты учителям и до 90% расходов на капитальный ремонт и оснащение школ с агротехнологическими классами.
Для получения субсидий необходимо подать заявление.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций