Мордовию отметили среди лучших в туристической сфере регионов ПФО

Туристско-информационный центр Республики Мордовия и Студия нестандартных путешествий «Ветер странствий» стали лауреатами сразу в нескольких номинациях первой туристической премии «Лидер туриндустрии Приволжского федерального округа». За звание лучших в ПФО боролись более 100 проектов.

Серебряный диплом в специальной категории «Маршрут в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне» получил экскурсионный маршрут «Победный марш», разработанный ТИЦ РМ. Проект приурочен к важной исторической дате и направлен на сохранение памяти о подвиге народа. Маршрут позволяет туристам познакомиться с местами Саранска, связанными с военными событиями того времени, и прочувствовать атмосферу героизма и мужества.

В номинации «Лучший гид ПФО» Серебряный диплом получила Наталья Емельянова – экскурсовод Туристско-информационного центра РМ. Ее высокий уровень профессионализма, глубокие знания и неподдельная любовь к своей родине были высоко оценены экспертным жюри.

Кроме того, саранская Студия нестандартных путешествий «Ветер странствий» была отмечена бронзовой наградой в номинации «Детский туризм ПФО».