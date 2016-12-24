Мордовию отметили среди лучших в туристической сфере регионов ПФО

Национальный приоритет
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Туристско-информационный центр Республики Мордовия и Студия нестандартных путешествий «Ветер странствий» стали лауреатами сразу в нескольких номинациях первой туристической премии «Лидер туриндустрии Приволжского федерального округа». За звание лучших в ПФО боролись более 100 проектов.
Серебряный диплом в специальной категории «Маршрут в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне» получил экскурсионный маршрут «Победный марш», разработанный ТИЦ РМ. Проект приурочен к важной исторической дате и направлен на сохранение памяти о подвиге народа. Маршрут позволяет туристам познакомиться с местами Саранска, связанными с военными событиями того времени, и прочувствовать атмосферу героизма и мужества.
В номинации «Лучший гид ПФО» Серебряный диплом получила Наталья Емельянова – экскурсовод Туристско-информационного центра РМ. Ее высокий уровень профессионализма, глубокие знания и неподдельная любовь к своей родине были высоко оценены экспертным жюри.
Кроме того, саранская Студия нестандартных путешествий «Ветер странствий» была отмечена бронзовой наградой в номинации «Детский туризм ПФО».
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»