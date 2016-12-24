Саранск примет матч FONBET Кубка России по футболу

В соревнованиях сезона 2025/26 примет участие команда из Мордовии - «Шумбрат». В первой встрече наши футболисты 5 августа сразятся с командой «Кристалл» Воронежской области.

Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена». Начало матча запланировано на 20:15.

Перед самой встречей на территории стадиона состоится большой футбольный праздник с выступлениями известных артистов, а также красочная церемония открытия.

Трофей соревнований в Саранск привезут легенды российского футбола. Встречу в прямом эфире покажет федеральный телеканал МАТЧ ТВ.