Саранск примет матч FONBET Кубка России по футболу

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Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
В соревнованиях сезона 2025/26 примет участие команда из Мордовии - «Шумбрат». В первой встрече наши футболисты 5 августа сразятся с командой «Кристалл» Воронежской области.
Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена». Начало матча запланировано на 20:15.
Перед самой встречей на территории стадиона состоится большой футбольный праздник с выступлениями известных артистов, а также красочная церемония открытия.
Трофей соревнований в Саранск привезут легенды российского футбола. Встречу в прямом эфире покажет федеральный телеканал МАТЧ ТВ.
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