Стартовал Всероссийский конкурс «Цифровая журналистика 2025»

Единая Россия» запустила конкурс «Цифровая журналистика 2025», который проводится по партпроекту «Цифровая Россия». В этом году конкурс включает 11 номинаций, объединенных одним главным критерием – журналистские материалы должны соответствовать ИТ-тематике.

«Цифровая журналистика» – это инструмент развития и поддержки профессионального сообщества. Мы ждем работы, которые не просто фиксируют технологические изменения, но и помогают аудитории осмыслить их значение. Особенно ценны материалы, раскрывающие практическое применение цифровых решений в различных сферах – от образования и медицины до промышленности и государственного управления», – прокомментировал координатор партпроекта, член комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Немкин.

Прием заявок открыт до 1 ноября на сайте: digitaljournalist.ru

Имена победителей определят до 15 ноября. А 1 декабря пройдет торжественная церемония награждения.