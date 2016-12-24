ДТП с несовершеннолетними водителями мототранспорта имеют для детей тяжелые последствия

По данным МВД по РМ, в текущем году в Мордовии зарегистрировано уже 13 ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов. В дорожных происшествиях погиб один 16-летний подросток и 14 детей получили травмы, двое из раненых являлись пассажирами мототранспорта.

По словам врачей-травматологов детской республиканской больницы, все поступающие к ним в результате ДТП на мототранспорте дети имеют очень тяжелые травмы. После длительного лечения им требуется не менее долгая реабилитация, не говоря о сопутствующих заболеваниях, вызванных травмами: кто-то частично теряет зрение, кому-то ампутируют конечности, у кого-то не должным образом начинают функционировать внутренние органы – и все это последствия халатности, прежде всего, родителей, которые купили своему ребенку мотоцикл, скутер, мопед.

Родители, выполняя просьбы своих детей, приобретают им транспортные средства и даже не задумываются о том, что без опыта вождения ребята подвергают опасности свою жизнь, поскольку они могут стать участниками дорожно-транспортных происшествий.

Все чаще на дороги общего пользования несовершеннолетние выезжают на питбайках, которые являются спортинвентарем и разрешены к эксплуатации только на специальных площадках. Так в Мордоыии в больницу был госпитализирован 14-летний подросток, приехавший в г. Темников на летние каникулы. Ночью 6 июля питбайку под его управлением не предоставила преимущество в движении автомашина «ВАЗ» при развороте с правой обочины. В результате у ребенка тяжелая травма ноги, понадобилась операция.

В Федеральном законе от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» установлена категория М для транспортных средств мопеды, скутеры и легкие квадроциклы, на управление которыми предоставляется специальное право лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста. При этом, в случае установления факта управления подобным транспортом лицом, не имеющим права управления, в соответствии с ч. 1 статьи 12.7 КоАП РФ, предусматривается штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В данном случае лицо, управляющее этим видом транспорта, отстраняется от управления, а транспортное средство задерживается и перемещается на платную специализированную стоянку.

К тому же, любое транспортное средство имеет своего собственника – это подтверждается документально. В случае установления управления транспортным средством лицом, не имеющим права управления, собственник привлекается к административной ответственности за передачу управления ТС, в соответствии с ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ – это влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.