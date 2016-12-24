Семья из Мордовии участвует в заочном этапе «Семейной зарницы»

«Это самый большой вклад в наше будущее!»
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В нашей стране продолжают проходить Всероссийские игры «Семейная зарница», организованные фондом «Защитники Отечества», Движением Первых, «Юнармией» и Центром «Воин». В них участвуют семьи ветеранов и участников СВО.
«Это масштабный проект, направленный на патриотическое воспитание, укрепление традиционных ценностей, передачу знаний от старшего поколения младшему. Участникам нужно будет продемонстрировать не только физическую подготовку, но и кругозор, смекалку, творческие навыки. Важно, что наставниками команд станут ветераны специальной военной операции, которые, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки, командной работы. Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
21 июля в регионах завершились отборочные туры. Из 420 команд были выбраны 79, которые прошли в заочный этап. Среди них – семья участника СВО из Мордовии Станислава Захарова, в которую входят супруга Ольга и сын Альберт.
«Хотели бы с честью и достоинством представить родную республику и, конечно же, победить!», – прокомментировала Ольга Захарова.
Участников ждут творческое и интеллектуальное состязания. Им нужно будет представить видеовизитку, а затем пройти тестирование на знание основ российской государственности и военной истории России. Заочный этап продлится до 10 августа.
От всех федеральных округов будут выбраны 24 команды. Они приступят к подготовке к финалу, помогать с которой будут ветераны и участники СВО, отобранные фондом «Защитники Отечества».
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