В Саранске иномарка «сошлась» на перекрестке с отечественной легковушкой

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По информации Госавтоинспекции республики, 22 июля в 11:26 на Северо-Восточном шоссе в столице Мордовии 57-летний водитель автомобиля «Хендэ Крета», по предварительным данным, при повороте налево на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора (поворот налево на данном перекрестке запрещен) не предоставил преимущество в движении транспортному средству и совершил столкновение с автомобилем «Лада 2114».
В результате ДТП 68-летний пассажир «Лады» с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение. По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии.
На виновника аварии составили протокол по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ.
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