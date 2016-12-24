В Саранске иномарка «сошлась» на перекрестке с отечественной легковушкой

По информации Госавтоинспекции республики, 22 июля в 11:26 на Северо-Восточном шоссе в столице Мордовии 57-летний водитель автомобиля «Хендэ Крета», по предварительным данным, при повороте налево на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора (поворот налево на данном перекрестке запрещен) не предоставил преимущество в движении транспортному средству и совершил столкновение с автомобилем «Лада 2114».

В результате ДТП 68-летний пассажир «Лады» с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение. По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии.

На виновника аварии составили протокол по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ.