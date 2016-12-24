Проектная команда по направлению «Семья» посетила Госсобрание Мордовии

Проектная команда – представители федерального центра и регионов – ознакомилась с опытом Мордовии.

Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин отметил несколько направлений законотворчества в указанной сфере, среди них - социальная защита и материальная поддержка семей с детьми, создание в системе здравоохранения условий для укрепления репродуктивного здоровья жителей республики, формирование благоприятной городской и сельской среды, обеспечение безопасного родительства и детства, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.

Заместитель Председателя Госсобрания Мордовии, руководитель Комитета по социальной политике Наталья Долматова напомнила, что республика первой приняла закон о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности. Он эффективно работает: 18 частных клиник отказались от услуги по искусственному прерыванию беременности, при этом количество абортов в Мордовии за год снизилось на 17%.

В 2025 году принят закон Мордовии, предусматривающий предоставление семьям, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, жилья по договорам найма с правом последующего выкупа. Распространяться он будет на семьи, где малыши родятся с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года. Важное условие – воспользоваться таким правом смогут работники бюджетной сферы.

Также в республике предоставляется социальная выплата на частичное или полное погашение ипотечного кредита при рождении ребенка, ежемесячная денежная компенсация в размере 30% на оплату жилого помещения, многодетные семьи имеют льготу при оплате транспортного налога.

Парламентарии республики вносят большой вклад в формирование корпоративной культуры поддержки семьи. Пример этого привел Председатель Госсобрания. «Совет директоров промышленных предприятий, в составе которого работает ряд депутатов, принял решение предоставлять семьям работников, родившим детей, служебное жилье с правом последующего оформления в собственность. На предприятиях создают детские комнаты, где работающим родителям помогают с присмотром за детьми. Традиционно используется корпоративная система детского загородного отдыха для детей сотрудников. «Все это вклад в большое общее дело преумножения народонаселения России, обеспечения благополучия семей с детьми», – сказал Владимир Чибиркин.

Директор центра «Цифровая школа госуправления» института ВШГУ Президентской академии Феликс Гадзаов отметил: «Проект в сфере демографии, которым занимается наша команда, один из самых важных и сложных. Нам очень повезло познакомиться с опытом Мордовии. Регион имеет высокий уровень экспертизы по данной теме и может дать серьезную фактуру для проработки проекта. Надеемся, что инициативы, сформулированные с вашей помощью, повлияют на улучшение демографической ситуации в стране».