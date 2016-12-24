Житель Саранска признан виновным в неправомерном обороте средств платежей

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена преступная деятельность 23-летнего жителя Саранска, причастного к неправомерному обороту средств платежей.

Установлено, что фигурант за денежное вознаграждение приобрел у так называемых «дропов» 16 банковских карт с данными доступа к личным кабинетам, которые впоследствии сбывал заказчикам из Москвы. В период с апреля по июнь 2023 года с использованием этих карт через банкоматы Москвы было обналичено более 100 млн рублей.

Следственным подразделением УФСБ в отношении мужчины расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По ходатайству следователя ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Решением Октябрьского районного суда г. Саранска обвиняемый был признан виновным с назначением наказания в виде 2 лет принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % дохода в пользу государства.

Апелляционным определением Верховного суда Республики Мордовия приговор был изменен на штраф в размере 400 тысяч рублей. С учетом времени нахождения под стражей суд назначил ему окончательное наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.