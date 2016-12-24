Команды семей из 79 регионов страны примут участие в заочном этапе «Семейной зарницы»

Отборочный этап Всероссийской игры «Семейная зарница» завершился 21 июля. Уже завтра стартует заочный этап, в котором примут участие 79 семей из разных регионов страны. Проект направлен на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также укрепление семейных ценностей. Организаторами выступают Движение Первых, Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН».

«Семейная зарница» – это масштабный проект, направленный на патриотическое воспитание, укрепление традиционных ценностей, передачу знаний от старшего поколения младшему. Участникам нужно будет продемонстрировать не только физическую подготовку, но и кругозор, смекалку, творческие навыки. Важно, что наставниками команд станут ветераны Специальной военной операции, которые, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки, командной работы. Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Заочный этап пройдет онлайн на платформе Игры. Семьи примут участие в двух состязаниях: творческом — нужно будет подготовить видеовизитку, и интеллектуальном — пройти тестирование на знание основ российской государственности и военной истории России. По итогам отбора в финал Игры пройдут 24 семейные команды, от каждого федерального округа России.

«Всероссийская игра «Семейная зарница» — это часть большой работы крупнейших общественных объединений России по развитию военно-патриотического воспитания в нашей стране. Она призвана поддержать формирование сообщества, объединяющего разные поколения российских семей, для воспитания детей и молодёжи в духе уважения воинских традиций нашей армии. Участниками заочного станут семьи из 79 регионов страны, а наставниками финалистов - ветераны Специальной военной операции, отобранные Государственным фондом «Защитники Отечества», – отметил Герой России, участник президентской программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

В Игре принимают участие семьи, состоящие из четырех человек. Это двое взрослых в возрасте от 18 лет, состоящие в официальном браке и являющиеся родителями или законными представителями хотя бы одного из несовершеннолетних участников, а также двое подростков в возрасте от 12 до 16 лет на момент подачи заявки в Игре.

«Семейная зарница» — это не просто игра, а испытание, в котором родителям и детям нужно будет проявить сплоченность и слаженность командной работы. Только общая деятельность, совместное преодоление испытаний и взаимная поддержка приведут к успеху. Именно такие моменты, когда семья вместе решает сложные задачи и вместе радуется победам, являются основой патриотического воспитания и укрепления семейных ценностей», – рассказала Герой России, участник президентской программы «Время героев», заместитель Председателя Правления Движения Первых, Начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Владислав Головин.

В рамках проекта организуются спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования, способствующие развитию семейного формата патриотического воспитания. Особое внимание уделяется участию ветеранов Специальной военной операции и других боевых действий.

«Завершив отборочный этап «Семейной зарницы», мы с гордостью переходим к заочному туру. Этот проект уникален: здесь родители и дети плечом к плечу преодолевают испытания, а ветераны СВО становятся их наставниками, передавая не только навыки, но и главные ценности — верность долгу, взаимовыручку и уважение к нашей истории. Особенно трогательно видеть, как вчерашние защитники Отечества, вроде семьи Новиковых из ДНР или Шабровых из Северной Осетии, сегодня ведут за собой молодёжь. Это и есть та самая «связь поколений», ради которой мы создавали «Зарницу». Уверен, финал станет настоящим праздником для всех участников!», – отметил Председатель Правления Центра «ВОИН», депутат Госдумы России Виктор Водолацкий.

В отборочном этапе в 79 регионах России 420 семейных команд соревновались в преодолении полосы препятствий, знании истории и военной подготовке. В Донецкой Народной Республике победу одержала семья Новиковых, во главе с ветераном боевых действий Максимом Новиковым, которая показала сплоченность, взаимоподдержку и единство. Семья Новиковых, воспитывающая 6 детей и помогающая растить 6 внуков, вырвалась вперед на последнем этапе игры.

«Дети очень хотели поучаствовать в «Зарнице». Мы рады, что благодаря фонду «Защитники Отечества» это получилось. Мы растим детей такими же спортивными и активными, какими росли мы сами. Думаю, что именно имеющаяся военная, спортивная и медицинская подготовка, которую раньше давали еще в школе, сыграла свою роль в 2014 году, когда многие, как и мы с женой, пошли защищать Родину. Таких мероприятий должно быть больше, и это нужно в первую очередь для наших детей», — отметил Максим Новиков.

В Республике Северная Осетия – Алания победителем стала семья ветерана специальной военной операции Вячеслава Шаброва: супруга Эсмира и двое детей Тимур и Камилла. Команда продемонстрировала настоящую семейную сплоченность и взаимоподдержку. В ходе соревнований на площадке царила дружная атмосфера: участники подбадривали друг друга, хвалили даже за маленькие успехи и искренне радовались каждому достижению.

«Когда нам предложили принять участие в «Зарнице» сразу же согласились. Это хорошая возможность с пользой провести время всей семьей на свежем воздухе. Ведь «Зарница» — это дисциплина, патриотическое воспитание, расширение кругозора и физическое развитие», - отметил Вячеслав Шабров.

Заочный этап продлится до 10 августа включительно. После этого начнется подготовка отрядов, которые прошли в финал Игры. Обучение проведут ветераны и участники Специальной военной операции, отобранные Государственным фондом «Защитники Отечества».