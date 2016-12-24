Использование мототехники подростками – зона повышенного риска

«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
В этом году в Мордовии уже пострадали подростки, севшие за руль мототехники. Последствия – серьеные травмы и долгая реабилитация.
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Разбираем ситуацию по пунктам.
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