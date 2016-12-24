Слесарь-сборщик компании «Эм-Кабель» представит Мордовию на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» в своей номинации

В Мордовии определили победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Слесарь-сборщик». Конкурсанты выполняли практическое и теоретическое задание - им предстояло собрать ременную передачу станка 332А, а затем решить производственную задачу.

По решению экспертов победителем был выбран слесарь-сборщик из ООО «Эм-Кабель» Алексей Хайдуков. Теперь он будет представлять нашу республику на федеральном этапе конкурса, который пройдет в Архангельске с 24 по 26 июля.