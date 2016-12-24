Слесарь-сборщик компании «Эм-Кабель» представит Мордовию на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» в своей номинации

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
В Мордовии определили победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Слесарь-сборщик». Конкурсанты выполняли практическое и теоретическое задание - им предстояло собрать ременную передачу станка 332А, а затем решить производственную задачу.
По решению экспертов победителем был выбран слесарь-сборщик из ООО «Эм-Кабель» Алексей Хайдуков. Теперь он будет представлять нашу республику на федеральном этапе конкурса, который пройдет в Архангельске с 24 по 26 июля.
Поделиться в соц. сетях:
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО