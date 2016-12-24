В Госсобрании Мордовии началась стажировка участников программы «Герои среди СВОих»

«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
В числе наставников программы – Председатель Госсобрания Владимир Чибиркин и его заместитель, руководитель фракции «Единая Россия» Наталья Долматова. Они начали работу с подопечными.
Состоялись встречи, на которых обсужден план стажировки. Рассмотрены актуальные вопросы деятельности законодательного органа власти Мордовии и органов местного самоуправления.
Наталья Долматова и участник программы – ветеран боевых действий Василий Маскаев встретились с главой городского округа Саранск Владимиром Быковым и председателем городского Совета депутатов Татьяной Шукшиной.
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