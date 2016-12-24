В Госсобрании Мордовии началась стажировка участников программы «Герои среди СВОих»

В числе наставников программы – Председатель Госсобрания Владимир Чибиркин и его заместитель, руководитель фракции «Единая Россия» Наталья Долматова. Они начали работу с подопечными.

Состоялись встречи, на которых обсужден план стажировки. Рассмотрены актуальные вопросы деятельности законодательного органа власти Мордовии и органов местного самоуправления.

Наталья Долматова и участник программы – ветеран боевых действий Василий Маскаев встретились с главой городского округа Саранск Владимиром Быковым и председателем городского Совета депутатов Татьяной Шукшиной.