24 июля в Самарской области стартует Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга-2025»

С 24 по 29 июля 2025 года на территории Фестивального парка на Мастрюковских озёрах в Самарской области пройдёт Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга». В этом году он соберёт 1 400 участников из 14 субъектов Приволжского федерального округа, а также других регионов России. По итогам заявочной кампании от Республики Мордовия было подано 1 143 заявки. В итоговый состав делегации от региона вошли 68 человек в соответствии с образовательными треками форума.

Форум «иВолга» – одна из главных окружных площадок для развития молодёжных инициатив. Форум проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание на Форуме будет уделено теме сохранения исторической памяти и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. На площадке будет работать павильон исторической памяти, а все участники Форума пройдут культурно-патриотический минимум: тематические вечерние площадки «Быть с Россией!», «Быть вместе!» и «Быть Первыми!», где через творчество, физическую активность и добровольчество молодёжь сможет приобщиться к истории, культуре нашей Родины, сформировать правильные ценностные ориентиры, а также выразить свою позицию.

На «иВолге» запланировано проведение двух конкурсов проектов, где у участников будет возможность получить гранты на реализацию своей инициативы: конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе и конкурс Росмолодёжь.Гранты.

Культурная программа традиционно включает проведение окружных активностей: конкурс песни «Голоса иВолги», фестиваль диджеинга, турнир по дворовым видам спорта «Снова в спорт» и конкурс региональных шатров. Также ребят из регионов ПФО ждут экскурсии на предприятия Самарской области, обзорные поездки по городу, мастер-классы, тематические встречи, спортивные мероприятия и вечерние творческие события.

Торжественное открытие форума состоится 24 июля. Начнется программа с парада делегаций регионов. Кульминацией церемонии станет запуск символического арт-объекта «Машина времени», знаменующего старт сюжетной игры, направленной на погружение участников в историческое наследие страны. Это будет основа всей образовательной программы «иВолги-2025».

Работа Форума выстроена в рамках семи профильных направлений: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление».

Традиционно Форум пройдет в формате автономного полевого лагеря с подготовленной инфраструктурой и элементами безбарьерной среды.

Организаторы Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга»: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.