В Мордовии ветерану СВО с инвалидностью вручили автомобиль

В региональном филиале Фонда «Защитники Отечества» 22 июля ветерану СВО с инвалидностью Виктору Суглину были вручены ключи от автомобиля «Москвич 3» с ручным управлением.

В церемонии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, руководитель филиала Госфонда Алексей Герасименко, а также ветераны спецоперации.

По информации филиала фонда, житель Атяшевского района Виктор Суглин добровольцем отправился в зону СВО в августе 2023 года. Под донецким городом Авдеевка получил тяжелое ранение в результате атаки дронов, лишившись обеих ног. После возвращения домой Виктор поступил на персональное сопровождение Государственного фонда «Защитники Отечества».

Несмотря на полученные травмы, Виктор Суглин ведет активный образ жизни. Он успешно занимается дайвингом, плаванием, конным и горнолыжным спортом. Зимой защитник отстаивал честь республики в Ханты-Мансийске на Первом «Кубке Защитников Отечества» по зимним видам спорта для ветеранов СВО с тяжелыми ранениями. В июле завоевал золотую медаль в соревнованиях по шашкам на Летней спартакиаде Приволжья. Кроме того, защитник вместе с дочерью Юлей занял почетное третье место в региональном этапе «Семейной зарницы». Виктор также трудоустроен заместителем руководителя в Творческом объединении «Дом окнами в мир».

Одним из важных вопросов для Виктора стала возможность восстановления мобильности. При содействии фонда он прошел бесплатное обучение в Саранском доме науки и техники для вождения автомобиля с ручным управлением. Сегодня ему были вручены ключи от автомобиля «Москвич 3» 2025 года выпуска.

«Самое главное для каждого из нас - это поддержка наших бойцов, - сказала Галина Лотванова. - Мы должны окружить вниманием и бережным отношением тех ребят, которые вернулись с фронта. Эти задачи ставит перед нами президент России Владимир Владимирович Путин и активно поддерживает Глава Мордовии Артём Алексеевич Здунов. Виктор Николаевич, от души поздравляю вас с получением автомобиля. Пусть эта машина поможет вам вести активный образ жизни. В добрый путь!»

«Сегодня уже третий ветеран СВО из Мордовии получает адаптированный автомобиль, - отметил Алексей Герасименко. - Фонд обращает особое внимание на ветеранов, получивших инвалидность, обеспечивает их техническими средствами реабилитации. Мы оборудуем жилые помещения системой «умный дом», обеспечиваем ветеранов спортивными протезами, выдаем автомобили. Делаем всё для того, чтобы наши герои активно возвращались к мирной жизни».

«Очень благодарен нашему государству, главе республики Мордовия Артёму Здунову, а также работникам фонда «Защитники Отечества» за поддержку, - сказал Виктор Суглин. - Этот автомобиль поможет мне более стать более мобильным, открыть новые горизонты и очень пригодится в моих спортивных начинаниях - буду чаще выезжать на тренировки. Спасибо всем!»