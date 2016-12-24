В Мордовии в этом году 8 проектов в сфере туризма получат государственную поддержку

«Очень нужная и важная программа»
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В Мордовии продолжается реализация национального проекта «Туризм и гостеприимство». Размер субсидии в 2025 году на развитие туристской инфраструктуры составил 36 млн рублей.
По информации Минэкономики РМ, в рамках национального проекта будут обустраиваться и развиваться ряд локаций:
- набережная у стадиона «Мордовия Арена» и Эко-парк в Саранске
- в Ардатове создадут комфортную зону отдыха на реке Алатырь, где по инициативе компании «Край земли» запускается первый в регионе теплоходный речной маршрут
- комплекс «Сурский рубеж» в Больших Березниках дополнится тематическим парковым пространством
- в исторической части Темникова для удобства туристов появится навигация и визуальное информационное сопровождение
- новые условия для приема туристов появятся на фамильной пасеке «Традиции Турбиных» в Рузаевском районе, которая станет отправной точкой нового маршрута
- популярный в регионе и за его пределами Сафари-парк «Кречет» пополнится прокатным снаряжением для отдыхающих
- в регионе появится новый организатор речных сплавов на каяках и сапах. В программе водные маршруты по Суре, Мокше и Инерке
- туроператор «Ветер странствий» усилится профессиональным аудио-оборудованием для экскурсионного обслуживания туристов.
Все эти проекты будут реализованы уже в этом году. В следующем поддержка уже новых идей от предпринимателей и общественных организаций Мордовии будет продолжена.
Также дополнительно более 190 млн. рублей в 2025 – 2027 годах будет направлено на реализацию пяти проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Проекты одобрены по результатам конкурсного отбора на федеральном уровне.
- будет обновлен дом отдыха у реки Мокша в Ковылкинском районе
- появится гостевой комплекс компании «Край земли» в Ардатове
- создана новая базы отдыха в Атяшеве
- дополнительные гостевые дома появятся на пляже «Акватория» на Сузгарьевском водоеме
- дополнительные гостевые дома появятся также на городской базе отдыха в Юго-Западной части Саранска.
С учетом частного софинансирования стоимость реализации пяти проектов составит более 400 млн. рублей.
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