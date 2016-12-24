В Мордовии лишенный прав водитель попал в ДТП

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По информации Госавтоинспекции республики, 21 июля в 12:30 на ул. Молодежная в с. Павловка Лямбирского района 62-летний мужчина за рулем автомашины «Лада Калина», по предварительным данным, проявил невнимательность и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием авто.
В результате ДТП водитель с различными травмами был госпитализирован. В его отношении были составлены административные материалы, в том числе за управление транспортным в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным водительских прав.
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