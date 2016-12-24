В Мордовии на автозаправочной станции загорелся автомобиль

По информации МЧС по РМ, опасный инцидент произошел в Зубово-Полянском районе неподалеку от села Ширингуши. Водитель автомобиля «Рено Логан» заправил транспортное средство, а при попытке завести авто - произошло возгорание.

Совместно с персоналом АЗС пожар был оперативно ликвидирован с помощью огнетушителя. Никто не пострадал.

По предварительным выводам, возгорание произошло из-за аварийного режима работы бортовой электросети транспортного средства.