В Мордовии на автозаправочной станции загорелся автомобиль

Молодые семьи – в зоне особого внимания
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По информации МЧС по РМ, опасный инцидент произошел в Зубово-Полянском районе неподалеку от села Ширингуши. Водитель автомобиля «Рено Логан» заправил транспортное средство, а при попытке завести авто - произошло возгорание.
Совместно с персоналом АЗС пожар был оперативно ликвидирован с помощью огнетушителя. Никто не пострадал.
По предварительным выводам, возгорание произошло из-за аварийного режима работы бортовой электросети транспортного средства.
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