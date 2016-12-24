Артём Здунов встретился с многодетной семьей Соколовых – победителями республиканского конкурса «Семья года»

Семья Соколовых из Новой Пырмы Кочкуровского района стала победителем ежегодного республиканского конкурса «Семья года Республики Мордовия - 2025». Всего в региональном этапе приняли участие 40 семей Мордовии. Они боролись за победу в пяти традиционных номинациях, а также в новой специальной номинации - «Семья защитника Отечества». Соколовы победили в номинации «Молодая семья».

С Евгением и Марией Соколовыми и их тремя детьми встретился Глава Мордовии Артём Здунов. Он вручил семье диплом «Семья года Республики Мордовия». Теперь Соколовы официально – финалисты Всероссийского конкурса «Семья года - 2025».

В Кочкуровском районе семья Соколовых всегда на слуху и на виду – занимаются общественной и творческой деятельностью, придерживаются традиционных духовно-нравственных ценностей, ведут здоровый образ жизни. Оба супруга родились в Саранске, но свою жизнь решили связать с Кочкуровским районом. Евгений служит в МЧС. Мария – основатель техстартапа «Кантриум», волонтер, финалист проекта «Мама-предприниматель». У семьи множество проектов, спортивных побед, социальных инициатив и наград.

Супруги Соколовы и Глава Мордовии вспомнили, как буквально на днях встречались на полях первого всероссийского фестиваля студенческих семей России, который 17 июля прошел в Москве под патронатом Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В непринужденной беседе за чашкой чая обсудили возможности, которые есть у современных молодых мамочек, их занятость в общественной жизни и ведении бизнеса. Поговорили и о жизни на селе. Артём Здунов поделился своими воспоминаниями из детства и юности о работе на дачном участке, навыках ведения хозяйства.

Мария Соколова рассказала, как многодетной семье помогли меры поддержки, которые действуют в стране и республике. Это позволило им с нуля построить дом, полностью газифицировать его. «Мы благодарны, что есть такие возможности, будем рассказывать о них другим молодым семьям!» - отметила молодая мамочка.

«Самое главное – не прекращайте свою активную деятельность, участие в конкурсах. А если выступите в качестве организаторов и активистов какого-то проекта, будет еще лучше – опыт у вас есть!» - напутствовал Глава республики.

В завершение встречи Артём Здунов вручил семье памятные подарки.