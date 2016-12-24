В Мордовии бывшая начальница почтового отделения осуждена за служебный «кредит» знакомому на 849 тысяч рублей

29-летняя жительница Саранска выслушала приговор суда за хищение вверенных денежных средств с использованием своего служебного положения. В ходе расследования было установлено, что почтовую даму сгубила финансовая благосклонность к знакомому мужчине.

По информации МВД по РМ, вечером 8 декабря прошлого года этот самый знакомый за распитием спиртного в кафе пожаловался женщине на финансовые трудности. Теперь уже бывшая начальница отделения почтовой связи предложила одолжить ему небольшую сумму из вверенных ей по должности денежных средств.

Парочка на машине подъехала к месту работы почтовой служащей. Женщина взяла из служебного сейфа 15 тысяч рублей и передала поиздержавшемуся приятелю. После этого они снова поехали отдыхать в развлекательное заведение, где во время общения мужчина рассказал о своем желании приобрести автомобиль и спросил, не может ли она помочь и в этом вопросе с деньгами.

Фигурантка дела согласилась на месяц дать ему в долг нужную сумму. В результате через час они снова подъехали к отделению почты, откуда обвиняемая вынесла еще 834 тысячи рублей, которые передала знакомому.

Утром следующего дня одна из сотрудниц почтового учреждения пришла на работу и с удивлением увидела не запертый кабинет, где на полу лежала сумка начальницы с разбросанными рядом купюрами. А в открытом сейфе вместо пачек банкнот виднелся только пакет с мелочью.

О данном факте женщина незамедлительно сообщила в полицию. Своеобразный «почтовый кредит» стал предметом возбужденного уголовного дела.

В суде обвиняемая вину в преступлении признала полностью, но от дачи показаний отказалась. С учетом смягчающих обстоятельств (наличие малолетнего ребенка, полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и работы, частичное возмещение ущерба в сумме 55 000 руб.) ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Также был удовлетворен иск прокурора о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 794 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.