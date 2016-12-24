Компания INCRUA из Мордовии победила в конкурсе российских брендов «Знай наших»

17 июля прошла церемония награждения победителей конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Конкурс в новом сезоне собрал рекордные 14,2 тыс. заявок из всех регионов. В итоге, 100 брендов из 39 регионов страны были признаны лучшими в основных, партнерских и специальных номинациях конкурса, им вручили специальные призы.

Победителей конкурса поздравил заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин:

«Конкурс создан для продвижения российских брендов, чтобы они стали конкурентоспособными и популярными. Так мы укрепляем национальную идентичность – теперь мы видим, что в любой отрасли есть достойные отечественные товары», – отметил Максим Орешкин.

Среди главных победителей Всероссийского конкурса в номинации «Потребительские товары» - компания INCRUA из Мордовии, на продукцию которой обратил внимание Владимир Путин.

3 июля Президент в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» посетил выставку 10 растущих брендов нашей страны. Глава государства обратил тогда внимание на яркие изделия INCRUA. Создатель компании Артур Салякаев поделился с Президентом историей создания семейного бизнеса и провел короткую презентацию.

Владимир Путин по достоинству оценил ювелирные елочные игрушки мордовского бренда и заверил, что украсит ими Кремлевскую «Елку желаний» в декабре этого года.

В целом, в номинации «Регион» победа в конкурсе досталась Башкирии, Приморскому краю и Москве. Среди регионов, наиболее активно поддерживающих свои бренды, организаторы также отметили Нижегородскую область и Республику Мордовию.

P.S.

В партнерской категории «Красота» эксперты федеральной сети «Золотое яблоко» высоко оценили мордовскую марку кистей для макияжа Chicnie.