На должность заместителя Министра промышленности, науки и новых технологий РМ назначена Ирина Бражникова

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Победитель кадрового проекта «Моя Мордовия», уроженка Саранска Ирина Бражникова назначена на должность заместителя Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия.

В 2005 году Ирина Николаевна окончила МГУ имени Н.П. Огарёва по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», квалификация - экономист.

Трудовую деятельность начала в 2005 году специалистом отдела ипотечного кредитования ОАО «Мордовская ипотечная корпорация». 

С 2006 года работала в Национальном банке по РМ Центрального банка Российской Федерации, занимала должности экономиста, заведующего финансовым сектором, начальника финансового отдела, заведующего сектором планово-договорной работы, руководителя направления отдела информатизации. 

Замужем, воспитывает двоих детей.  В Министерстве промышленности, науки и новых технологий РМ будет курировать аналитику и прогнозирование, а также кластерное развитие.  

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