В Мордовии уже с 1 августа запустят дополнительные авиарейсы Саранск – Москва

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Об этом в телеграм сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.
Ранее анонсировалось, что дополнительные утренние авиарейсы Саранск – Москва Аэрофлот начнет осуществлять с 27 августа: по средам, пятницам и воскресеньям. Сейчас сроки сдвинулись – полеты начнутся уже с 1 августа.
Как отмечал Глава республики: «Программа будет действовать в тестовом режиме - до 2 ноября. Если наши жители и гости оценят удобство - со следующего года рейсы станут регулярными».
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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