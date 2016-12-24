В Мордовии уже с 1 августа запустят дополнительные авиарейсы Саранск – Москва

Об этом в телеграм сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.

Ранее анонсировалось, что дополнительные утренние авиарейсы Саранск – Москва Аэрофлот начнет осуществлять с 27 августа: по средам, пятницам и воскресеньям. Сейчас сроки сдвинулись – полеты начнутся уже с 1 августа.

Как отмечал Глава республики: «Программа будет действовать в тестовом режиме - до 2 ноября. Если наши жители и гости оценят удобство - со следующего года рейсы станут регулярными».