В Саранске лектор Общества «Знание» раскрыла перед студентами секреты создания социального плаката

На базе Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва Общество «Знание» организовало лекцию, посвященную графическому дизайну. Перед студентами выступила руководитель профиля «Коммуникационный дизайн» в институте Бизнеса и дизайна B&D, графический дизайнер Мария Дружинина.

Вместе с лектором молодые люди рассмотрели примеры социальной и коммерческой рекламы разных эпох и разобрали главные составляющие успешного плаката. Мария Дружинина отметила, что человеческий мозг обрабатывает изображения в 60 тысяч раз быстрее, чем текст, поэтому очень важно уделить внимание визуальному образу, стилистике, композиции, цвету. Также говорили об использовании метафор в рекламе, которые позволяют выразить главный посыл ярче и понятнее для аудитории.

«В современном мире, перенасыщенном информацией все сложнее удержать внимание зрителей, читателей, донести им нечто действительно важное, достучаться до их сердец. Поэтому только сделанный очень профессионально, с любовью и пониманием своей аудтории плакат или социальная реклама, могут заинтересовать и получить эмоциональный отклик. Студенты, будущие профессионалы медиа-индустрии, должны много практиковаться и понимать значимость своей работы, перенимать опыт у профессионалов, гореть своим делом», — отметил лектор.

Кроме того, Мария Дружинина провела для участников мероприятия мастер-класс по созданию социальной рекламы, в ходе которого ребята смогли закрепить знания, полученные в ходе лекции. Также она поделилась материалами для использования в работе при создании плакатов.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках медиафорума «Крепкая семья» проекта Минобрнауки России Медиаэстафеты «17 ценностей России». Его участниками стали более 70 студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Республики Мордовия, активисты молодёжных общественных организаций и движений региона. Мероприятие также объединило участников из других субъектов России, включая Пермский край, Пензенскую, Ульяновскую область, а также Республику Марий Эл.