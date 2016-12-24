В Саранске органическая молочная продукция обогатит рацион питания детей дошкольного возраста

В Администрации Саранска состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между городской администрацией, Фондом «Органика» и МГУ им. Н.П. Огарева по внедрению органической молочной продукции - питьевого молока, творога, кисломолочных продуктов «Малышок-био» и «Наринэ» в рацион питания детей дошкольного возраста.

Об этом в телеграм сообщил глава городского округа Владимир Быков. Поставки будет осуществлять саранская Детская пищевая станция.

«Детская пищевая станция» - производитель молочных продуктов питания для детей раннего возраста. Ассортимент включает более 30 наименований молочной продукции. Это единственный в России производитель детской молочной продукции, сертифицированный на производство функциональных органических продуктов из молока», - отметил Владимир Быков.