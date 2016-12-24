ПМЭФ: Артём Здунов провел встречу с руководством ГК «Нацпроектстрой»

Глава Мордовии Артём Здунов 19 июня на полях ПМЭФ провел встречу с генеральным директором АО «Группа компаний «Нацпроектстрой» Алексеем Крапивиным. Обсуждались вопросы расширения сотрудничества.

ГК «Нацпроектстрой» - крупный игрок в строительной отрасли России, чей портфель проектов включает ключевые инфраструктурные объекты страны, среди которых - высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва - Санкт-Петербург», скоростная трасса «Сочи - Джубга», третий этап модернизации Восточного полигона железной дороги.

Артём Здунов подчеркнул: производители Мордовии могут предложить широкую номенклатурную линейку для реализации проектов в области автодорожной, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуры, в их числе – изделия из конструкционных полимерных композитов, светотехническая и кабельная продукция, электротехническое оборудование и многое другое.

Изделия из конструкционных полимерных композитов, выпускаемые в республике, уже присутствуют на объектах группы компаний. Общая сумма поставок за последние два года превысила 900 млн рублей.

Также на встрече обсудили перспективы сотрудничества по внедрению на предприятиях группы компаний отечественной системы активной бизнес-аналитики, разработанной мордовскими программистами.

Артём Здунов пригласил Алексея Крапивина посетить республику для знакомства с промышленным потенциалом региона и обсуждения реализации совместных проектов.