В Мордовии появится Единая карта жителя

Сбер поддержит проект «Единая карта жителя Республики Мордовия» по созданию удобного цифрового сервиса для граждан. Соглашение о реализации этого проекта подписали Глава Республики Мордовия Артём Здунов и первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

«Карту жителя» в будущем можно будет оформить или подключить в Сбербанке. Она будет работать и как платежный инструмент, и как социальная карта: на нее можно получать региональные льготы и меры поддержки. К ней также могут быть привязаны другие сервисы и программы лояльности от системы «Мир».

Артём Здунов подчеркнул: «Проект «Карта жителя» в первую очередь направлен на повышение качества жизни, комфорта и безопасности наших граждан. Жители республики получат удобный многофункциональный инструмент, с помощью которого станет проще получать необходимые услуги – для нас это всегда в приоритете».

«Сбер участвует в реализации «Карты жителя» во многих регионах страны. Это открывает миллионам россиян доступ к удобному цифровому сервису и позволяет пользоваться одной картой в разных ситуациях: когда надо оплатить покупку, получить социальные выплаты и так далее. Сегодня мы подписали соглашение о старте проекта в Мордовии. Карту жителя можно будет оформить на базе действующей СберКарты, что очень просто, удобно и выгодно», - сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв.