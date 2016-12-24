В Мордовии усилят противодействие незаконной миграции

17 июня в Саранске под председательством прокурора республики Сергея Лапина состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики, на котором рассматривались вопросы противодействия незаконной миграции.

Глава надзорного ведомства региона выразил обеспокоенность в связи с ростом криминальной активности в этой сфере. «Мы наблюдаем опасную динамику роста преступности среди мигрантов. Если в 2023 году зарегистрировано 47 преступлений, совершенных иностранными гражданами, то в 2024 году их совершено уже 79, что на 68 % больше. Текущий год показывает еще более тревожную картину. Только за 5 месяцев совершено 147 преступлений», – констатировал Сергей Лапин.

Как отмечается в информации прокуратуры РМ, по результатам конструктивного обсуждения проблемных вопросов были выработаны конкретные меры, направленные на повышение эффективности работы в этой сфере.