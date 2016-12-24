В Мордовии проверили наркоманских уклонистов от лечения

«Сильные идеи открывают новые возможности»
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По информации МВД по РМ, в мае текущего года в ходе оперативно-профилактического мероприятия устанавливалось местонахождение граждан, уклоняющихся от возложенной на них судом обязанности лечения от наркомании и медицинской реабилитации.
В рейдах задействовались территориальные органы внутренних дел на районном уровне и сотрудники подразделений МВД по РМ.
По месту жительства полицейские проверили 106 состоящих на учете персонажей. При этом было выявлено 42 уклониста от лечения, трое попались на пропаганде наркотических средств и психотропных веществ, еще один ответит за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ.
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Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
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