В Мордовии упавшие футбольные ворота смертельно травмировали 16-летнюю девушку

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Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по факту получения несовершеннолетней смертельных травм при падении футбольных ворот.
В СК приводят предварительные данные о случившемся. Вечером 13 июня 16-летняя девушка с подростком-ровесником находились на футбольной площадке, расположенной в селе Сивинь Краснослободского района. В какой-то момент юная барышня взялась за перекладину футбольных ворот, и не прикрепленная к земле надлежащим образом металлическая конструкция упала вниз.
Приехавшая из Саранска на выходные к родственникам девушка получила телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где скончалась от телесных повреждений.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователями СК проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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