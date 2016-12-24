В Мордовии упавшие футбольные ворота смертельно травмировали 16-летнюю девушку

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по факту получения несовершеннолетней смертельных травм при падении футбольных ворот.



В СК приводят предварительные данные о случившемся. Вечером 13 июня 16-летняя девушка с подростком-ровесником находились на футбольной площадке, расположенной в селе Сивинь Краснослободского района. В какой-то момент юная барышня взялась за перекладину футбольных ворот, и не прикрепленная к земле надлежащим образом металлическая конструкция упала вниз.



Приехавшая из Саранска на выходные к родственникам девушка получила телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где скончалась от телесных повреждений.



Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователями СК проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.