Рузаевское канализационное предприятие заплатит за причиненный ущерб почвам

Арбитражный суд РМ, а также суды апелляционной и кассационной инстанции подтвердили правомерность требований Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия к ООО «Рузаевское канализационное предприятие» в части возмещения ущерба, причиненного почвам.

По информации ведомства, в мае 2023 года в Росприроднадзор поступила жалоба на сброс сточных вод на рельеф местности на улице Родниковая в городе Рузаевка. В ходе проведения выездного обследования факт нарушения природоохранных требований подтвердился. В районе дома №16 был обнаружен канализационный колодец, в пяти метрах от которого велись ремонтно-восстановительные работы разрушенной канализационной сети. На момент осмотра из треснувшей трубы вытекали сточные воды с характерным запахом.

Исследование проб почвы установило превышения концентрации загрязняющих веществ, площадь загрязненного земельного участка составила 120,5 кв. метров. При этом, ООО «Рузаевское канализационное предприятие» было наделено статусом гарантирующей организации в сфере водоотведения на территории города.

Специалистами Росприроднадзора был произведен расчет размера вреда почвам, который превысил 400 тысяч рублей. Возместить его добровольно предприятие отказалось, ссылаясь на то, что канализационный коллектор и смотровой колодец, из которого шел сброс сточных вод, не числится на балансе общества.

Суды трех инстанций, рассмотрев материалы дела, пришли к выводу о виновности предприятия. Было установлено, что спорный участок канализационного коллектора входит в единый комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод. Канализационное предприятие, наделенное статусом гарантирующей организации, обеспечивающей водоотведение на территории Рузаевки, в том числе с использованием аварийного участка сети, является ответственным за негативные последствия для окружающей среды в результате аварии.

Решение суда вступило в законную силу.