Завершается прием заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ

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Продолжается прием заявок на участие в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, призванной объединить людей, которые помогают друг другу, делают мир вокруг лучше и добрее. Участвовать могут волонтеры, НКО, а также представители бизнеса и органов власти.
В этом году Премия включает новые номинации: «Устойчивое будущее» за вклад в охрану природы, «Поколение добра» для поддержки социальных проектов, реализуемых подростками, и «Вместе сильнее» за реализацию совместных социальных проектов между государством, НКО, бизнесом и СМИ.
Также расширена номинация «Герои нашего времени», которая присуждается за поддержку участников СВО и социализацию военных. Теперь она включает проекты по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и помощи ветеранам.
Номинировать свои проекты можно до 23 июня на сайте Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.
Победители и финалисты получат поддержку от государства и партнеров Премии, помощь экспертов и наставников, приглашения на ПМЭФ, путешествия по регионам России, а также возможность масштабировать свои проекты.
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