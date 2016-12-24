В Саранске вводят регулярные ежемесячные рейсы маршрутного автобуса до Пушкинского кладбища

По информации городской Администрации, начиная с 19 июня маршрутный автобус №25 каждый 3-й четверг месяца будет перевозить пассажиров для посещения кладбища в поселке Пушкино.

Время отправления от остановки общественного транспорта «Николаевка» в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.