В Саранске вводят регулярные ежемесячные рейсы маршрутного автобуса до Пушкинского кладбища

Репортер

По информации городской Администрации, начиная с 19 июня маршрутный автобус №25 каждый 3-й четверг месяца будет перевозить пассажиров для посещения кладбища в поселке Пушкино.

Время отправления от остановки общественного транспорта «Николаевка» в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.

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