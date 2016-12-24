В Саранске вводят регулярные ежемесячные рейсы маршрутного автобуса до Пушкинского кладбища

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Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
По информации городской Администрации, начиная с 19 июня маршрутный автобус №25 каждый 3-й четверг месяца будет перевозить пассажиров для посещения кладбища в поселке Пушкино.
Время отправления от остановки общественного транспорта «Николаевка» в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.
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