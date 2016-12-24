Жители Мордовии могут узнать о недобросовестных работодателях с «теневым» трудоустройством

«Относиться к делу с душой»
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
С 1 января 2025 года Федеральная служба по труду и занятости ведет открытый публичный реестр работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости.
В этот реестр включаются работодатели, уклонявшиеся от оформления трудового договора или заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.
Ознакомиться с реестром можно на официальном сайте Роструда.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»