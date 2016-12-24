Жители Мордовии могут узнать о недобросовестных работодателях с «теневым» трудоустройством

Репортер

С 1 января 2025 года Федеральная служба по труду и занятости ведет открытый публичный реестр работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости. 

В этот реестр включаются работодатели, уклонявшиеся от оформления трудового договора или заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем. 

Ознакомиться с реестром можно на официальном сайте Роструда.

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