Жители Мордовии могут узнать о недобросовестных работодателях с «теневым» трудоустройством

С 1 января 2025 года Федеральная служба по труду и занятости ведет открытый публичный реестр работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости.

В этот реестр включаются работодатели, уклонявшиеся от оформления трудового договора или заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.

Ознакомиться с реестром можно на официальном сайте Роструда.