В Саранске Центр «Мой бизнес» вновь проведет День открытых дверей

Репортер

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» продолжают поддерживать малое и среднее предпринимательство. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» на площадке Центра пройдет День открытых дверей. 

Специалисты проконсультируют представителей малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, заинтересованных в начале предпринимательской деятельности по актуальным вопросам регистрации юридического лица и ИП, разберут практические ситуации. 

День открытых дверей пройдет 25 июня в Центре «Мой бизнес» в Саранске (ул. Московская, 14 ). 

Начало в 12:00. Для участия необходима обязательная регистрация. Подробности можно узнать по телефону «горячей линии» - 24-77-77.

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