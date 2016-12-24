В Саранске Центр «Мой бизнес» вновь проведет День открытых дверей

«День России - особенный праздник для каждого из нас!»
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» продолжают поддерживать малое и среднее предпринимательство. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» на площадке Центра пройдет День открытых дверей.
Специалисты проконсультируют представителей малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, заинтересованных в начале предпринимательской деятельности по актуальным вопросам регистрации юридического лица и ИП, разберут практические ситуации.
День открытых дверей пройдет 25 июня в Центре «Мой бизнес» в Саранске (ул. Московская, 14 ).
Начало в 12:00. Для участия необходима обязательная регистрация. Подробности можно узнать по телефону «горячей линии» - 24-77-77.
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