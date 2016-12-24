В Мордовии двое мужчин на байке погибли в ДТП

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По информации Госавтоинспекции республики, 15 июня в 21.40 на автодороге Атюрьево- Темников 34-летний мужчина за рулем мотоцикла «Regulmoto Sport 003» по предварительным данным, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на опору ЛЭП.
В результате ДТП водитель и 46-летний пассажир мотоцикла от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Отмечается, что самодеятельный «байкер» водительское удостоверение не получал, а сам мотоцикл регистрации не подлежит, поскольку относится к категории спортивного инвентаря.
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