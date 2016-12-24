Жители Мордовии скопили на банковских счетах более 152 млрд рублей

Благодаря достаточно высоким ставкам по рублевым вкладам для жителей республики остаются привлекательными сбережения. По данным Национального банка РМ, на 1 мая 2025 года в банках в Мордовии хранилось более 152 млрд рублей. Это на 28% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В свою очередь, обязательства заемщиков по потребительским кредитам на начало мая составили в республике более 54 млрд рублей, а по ипотечным жилищным кредитам – почти 67 млрд рублей.