Жители Мордовии скопили на банковских счетах более 152 млрд рублей

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Благодаря достаточно высоким ставкам по рублевым вкладам для жителей республики остаются привлекательными сбережения. По данным Национального банка РМ, на 1 мая 2025 года в банках в Мордовии хранилось более 152 млрд рублей. Это на 28% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
В свою очередь, обязательства заемщиков по потребительским кредитам на начало мая составили в республике более 54 млрд рублей, а по ипотечным жилищным кредитам – почти 67 млрд рублей.
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