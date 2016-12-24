В ДТП погиб чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников

«Сильные идеи открывают новые возможности»
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В зените своей карьеры спортсмен из Уфы неоднократно выступал в ледовых заездах на саранском стадионе «Светотехника» и завоевал признание мордовских любителей спидвея.
Сообщается, что в ночь на 16 июня в Башкирии на трассе Р-240 «Лада Гранта» Красникова столкнулась с грузовиками «Газель» и «Ситрак», которые двигались во встречном направлении. ДТП унесло жизнь восьмикратного чемпиона мира в личном зачете и двенадцатикратного - в командном.
Заслуженный мастер спорта России Николай Красников возглавлял Федерацию мотоспорта Республики Башкортостан и был главным тренером регионального Центра технических видов спорта.
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