В ДТП погиб чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников

В зените своей карьеры спортсмен из Уфы неоднократно выступал в ледовых заездах на саранском стадионе «Светотехника» и завоевал признание мордовских любителей спидвея.

Сообщается, что в ночь на 16 июня в Башкирии на трассе Р-240 «Лада Гранта» Красникова столкнулась с грузовиками «Газель» и «Ситрак», которые двигались во встречном направлении. ДТП унесло жизнь восьмикратного чемпиона мира в личном зачете и двенадцатикратного - в командном.

Заслуженный мастер спорта России Николай Красников возглавлял Федерацию мотоспорта Республики Башкортостан и был главным тренером регионального Центра технических видов спорта.