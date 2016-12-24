В Саранске откроется фотовыставка «Точка сопричастности»

20 июня в Музее Эрьзи откроется выставка работ современных фотографов.

Екатерина Берестова (Москва), Татьяна Красехина (Санкт-Петербург), Никита Донцов (Москва), Луиза Вершинская и Лена Новикова (Саранск) поделятся своим видением реальности через объектив фотоаппарата.

Здесь фотография перетекает в живопись, а визуально насыщенные образы запечатлевают остановившееся время.