В Саранске откроется фотовыставка «Точка сопричастности»

«Здоровье людей – стратегический ресурс!»
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
20 июня в Музее Эрьзи откроется выставка работ современных фотографов.
Екатерина Берестова (Москва), Татьяна Красехина (Санкт-Петербург), Никита Донцов (Москва), Луиза Вершинская и Лена Новикова (Саранск) поделятся своим видением реальности через объектив фотоаппарата.
Здесь фотография перетекает в живопись, а визуально насыщенные образы запечатлевают остановившееся время.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности