В Саранске откроется фотовыставка «Точка сопричастности»

Культура

20 июня в Музее Эрьзи откроется выставка работ современных фотографов.

Екатерина Берестова (Москва), Татьяна Красехина (Санкт-Петербург), Никита Донцов (Москва), Луиза Вершинская и Лена Новикова (Саранск) поделятся своим видением реальности через объектив фотоаппарата.

Здесь фотография перетекает в живопись, а визуально насыщенные образы запечатлевают остановившееся время.

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