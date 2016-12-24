В Мордовии благодаря нацпроекту благоустраивается все больше территорий

Появляется все больше возможностей для интересного и комфортного отдыха: благоустраиваются зоны для активного досуга, открываются новые туристические маршруты, развивается городская инфраструктура. Эти преображения – часть комплексной программы по созданию комфортной и безопасной среды, которая реализуется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Особенно ощутима и важна программа по облагораживанию общественных пространств в малых городах и на сельских территориях. Здесь благоустройство играет стратегическую роль: создает среду, меняет отношение к месту, усиливает чувство принадлежности, стимулирует предпринимательство.

Один из важных трендов – возвращение жителей крупных городов в родные города и сёла. Людей привлекает разнообразие новых общественных пространств, которые формируют насыщенную и интересную повседневность, развитая цифровая инфраструктура, делающая возможной дистанционную работу и ведение бизнеса. Теперь с удовольствием и в комфорте можно провести лето или отпуск, не только не выезжая из страны, но даже в своем регионе.

Преображаются территории благодаря выбору жителей в ходе Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства, которое ежегодно проводится по программе нацпроекта. В этом году голосование проходит с 21 апреля по 12 июня. Отдать голос за понравившийся объект благоустройства в своем городе на Всероссийском голосовании может любой россиянин старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. В Мордовии в этом году на голосование вынесено три общественные территории в Саранске – Бульвар Эрьзи, Бульвар Воинова и Набережная реки Саранки; и три в Рузаевке – Общественное пространство, ограниченное автодорогой по ул. З. Космодемьянской, МБОУ "СОШ № 9" и домами № 82, 84, 86, Бульвар Знаний по ул. Юрасова, Общественное пространство по ул. Мира

Также благоустраиваются общественные пространства, победившие во Всероссийском конкурсе создания лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он проводится Минстроем России с 2018 года среди городов с численностью населения до 250 тыс. человек, а также исторических поселений федерального и регионального значения.

С каждым годом все больше соотечественников принимают участие в выборе объектов благоустройства, видя, как принятые ими решения находят воплощение в реализованных проектах – парках, набережных и дворах, которые становятся новыми точками притяжения.

Успеть принять участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства в этом году можно до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.