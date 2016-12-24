В Мордовии особая экономическая зона «Система» зарегистрировала нового резидента

Компания «Световые инновационные системы» инвестирует свыше 214 миллионов рублей в создание предприятия по выпуску декоративных, осветительных опор и утилитарных светильников. При этом, планируется создание не менее 22 новых рабочих мест.

По информации Минэкономики РМ, предприятие займется выпуском декоративных и силовых опор, консольных и декоративных кронштейнов, световых столбиков (болардов) и другой светотехнической продукции.

Напомним, ранее проект компании «Световые инновационные системы» был поддержан на заседании комитета по улучшению регионального инвестиционного климата.