В Мордовии особая экономическая зона «Система» зарегистрировала нового резидента

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Компания «Световые инновационные системы» инвестирует свыше 214 миллионов рублей в создание предприятия по выпуску декоративных, осветительных опор и утилитарных светильников. При этом, планируется создание не менее 22 новых рабочих мест.
По информации Минэкономики РМ, предприятие займется выпуском декоративных и силовых опор, консольных и декоративных кронштейнов, световых столбиков (болардов) и другой светотехнической продукции.
Напомним, ранее проект компании «Световые инновационные системы» был поддержан на заседании комитета по улучшению регионального инвестиционного климата.
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