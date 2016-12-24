В Саранске юго-западное шоссе стало предметом судебного разбирательства

По информации Минлесхоза РМ, с момента ввода в эксплуатацию юго-западная объездная магистраль столицы республики использовалась без оформления прав на лесной участок.

Территория, по которой проходит шоссе, является федеральной собственностью. Соответственно, без оформления установленных законом прав любое использование такого участка запрещено. Но все направленные министерством предписания и назначенные штрафы к устранению нарушений не приводили.

Проблему пришлось решать в судебном порядке. Арбитражный суд РМ в полном объеме удовлетворил исковое заявление регионального Минлесхоза к саранской Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства. Решением суда на ответчика возложена обязанность по принятию исчерпывающих мер для оформления на праве бессрочного пользования лесного участка, по которому проходит юго-западное шоссе.

Решение в законную силу не вступило.