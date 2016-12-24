Игорь Комаров: каждый второй житель ПФО регулярно занимается спортом

6 июня 2025 года в Пензе состоялось 76-е пленарное заседание Совета законодателей Приволжского федерального округа. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров, председатель Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, депутаты Госдумы Федерального собрания РФ Александр Самокутяев и Дмитрий Каденков, сенаторы РФ Олег Голов и Николай Кондратюк, а также представители законодательной и исполнительной власти регионов округа.

Одной из основных тем заседания стало развитие массового спорта и повышение доступности спортивной инфраструктуры.

«По опросам в регионах округа интерес к занятию спортом есть – у нас систематически спортом занимаются от 50 до более чем 60% жителей. За последнее время в ПФО вырос уровень обеспечения граждан спортивными сооружениями. Показатель, на который мы сейчас ориентируемся, – 70% (столько жителей страны в возрасте от 3 до 79 лет должны регулярно заниматься спортом в России к 2030 году). Эту цель поставил наш Президент Владимир Владимирович Путин. Если говорить об удовлетворённости условиями для занятий спортом, то показатель тоже высокий – более 63%», – отметил Игорь Комаров.

Он подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено обеспечению равного доступа к занятиям спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая участников СВО. В большинстве регионов ПФО уже действуют нормативные акты, позволяющие отдельным категориям граждан посещать спортивные объекты бесплатно или со скидкой 50%. В Пензенской области предусмотрены выплаты спортсменам, достигшим высоких результатов, в том числе в адаптивных видах спорта. В Чувашии и Республике Марий Эл каждый житель имеет возможность раз в месяц в День здоровья бесплатно или на льготных условиях посещать физкультурно-спортивные учреждения.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил важность координации усилий регионов в продвижении массового спорта: «Тема развития спорта оказалась в центре внимания законодателей округа после большого перерыва. Вопрос рассматривался в 2013 году. Также в 2016-ом говорили о популяризации комплекса ГТО. Сегодня снова важно обратить внимание на сферу физкультуры и спорта. Особенно, когда Президент считает её стратегически значимой. Благодарю, что именно Пенза была выбрана местом обсуждения – в нашем регионе развитая сеть спортивной инфраструктуры».

В рамках заседания также были представлены достижения регионов в сфере массового спорта. Кроме этого, участники заседания обсудили вопросы развития фиджитал- и корпоративного спорта, реализации проектов активного долголетия и эффективного использования пришкольной спортивной инфраструктуры во внеурочное время.

Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин проинформировал Совет законодателей ПФО, что в Мордовии вопросам физической культуры и здорового образа жизни уделяется большое внимание. Мордовия – один из самых спортивных регионов. Ежегодно в республике проводится порядка 700 спортивных мероприятий, в том числе всероссийского и международного уровня, и за последние 10 лет доля жителей Мордовии, регулярно занимающихся спортом, увеличилась на 23,7%. Этому способствует развитая инфраструктура (действует 1 775 спортивных сооружений), предоставление отдельным категориям граждан мер соцподдержки в области физической культуры и спорта, реализация комплекса ГТО.

В 2024 году в регионе-13 стартовал проект «Шумбрат, зарядка!», ставший популярным среди сторонников ЗОЖ разного возраста. Также регулярно проходят оздоровительные мероприятия «Зарядка с чемпионом», «Спортивная суббота», «Активное долголетие»; акции «10 000 шагов к жизни!», «Человек идущий»; массовые мероприятия «Лыжня России», «ЗаБег.РФ», «Кросс нации», легкоатлетический пробег памяти Олимпийского чемпиона П.Г. Болотникова.

В Мордовии зарегистрировано 66 спортивных федераций по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, 240 школьных и 13 студенческих спортивных клубов. Оказывается грантовая поддержка НКО, реализующим мероприятия в области физической культуры и спорта.

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков в своем выступлении подчеркнул значимость региональных инициатив: «В каждом субъекте ПФО есть интересные проекты. Например, «Мой спорт» в Оренбургской области, «Спорт для всех» в Кировской, «Шумбрат, зарядка!» в Мордовии, «Калашников Спорт» в Удмуртии, проект «Школа родителя спортсмена», запущенный в социальных сетях в Нижегородской области».

«Тема развития массового спорта связана с вопросами укрепления здоровья населения. Сегодня мы обсудили пути решения проблемы дефицита тренерских кадров, поддержку развития национальных видов спорта, помощь в организации спортивных занятий атлетов с ограниченными возможностями», – подвел итоги заседания председатель Совета законодателей ПФО Евгений Люлин.

Принятые решения будут направлены в Правительство РФ, профильные министерства РФ, органы государственной власти субъектов РФ ПФО.