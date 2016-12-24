В Саранске выкашивают ядовитый борщевик Сосновского

Как сообщил в телеграм Глава городского округа Владимир Быков, борщевик Сосновского скосили на нескольких территориях – в поселках Пушкино и Николаевка, Детском парке и в районе Ботанического сада, Экопарке и станции юннатов, а также вдоль Юго-Западного шоссе и по ул. 1-я Набережная.

При этом, за непринятие мер по удалению на участках земли борщевика Законом РМ для собственников предусмотрена административная ответственность (за исключением земли для жилья, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества).

На граждан может быть наложен штраф до одной тысячи рублей, на должностных лиц –до трех тысяч рублей, на юридических лиц –до шести тысяч рублей.

Если борщевик обнаружен на придомовой территории МКД, следует обратиться в управляющую компанию или по номерам 071 и 24-24-71. Заявки на покос на муниципальной территории горожане могут оставить в ЕДДС на круглосуточный номер: 24-07-07.