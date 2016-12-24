Мордовия примет участие в Международном туристическом форуме «Путешествуй!»

С 10 по 15 июня 2025 года в Москве, на площадке ВДНХ состоится пятый, юбилейный Международный туристический форум «Путешествуй!». Эта инициатива реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Организатор Форума – Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства РФ и Комитета по туризму г. Москвы. Ожидается 4 тысячи участников деловой программы Форума и порядка 400 тысяч посетителей фестиваля.

Главным событием Форума станет пленарное заседание «Открывая Россию: как путешествия меняют страну» с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и Министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, которое запланировано на 10 июня.

Мордовия на форуме представит стенд с туристическими возможностями региона. Гости смогут узнать об экскурсионных маршрутах и турах, поучаствовать в мастер-классах и интерактивах, посмотреть выступления фольклорных коллективов и приобрести местные сувениры.

На Главной сцене фестиваля выступят фольклорные ансамбли «Парынза» и «Торама», а также пройдет «Шумбрат, зарядка!» с участием Олимпийской чемпионки Ольги Каниськиной. Будут презентованы туристический маршрут по Сурскому рубежу, возможности экотуризма в Мордовском заповеднике и национальном парке «Смольный».

В деловой программе форума делегацией Мордовии запланированы рабочие встречи, подписание соглашений о сотрудничестве с другими регионами, участие в экспертных площадках. В сессии проекта «ПроЕДУ по России!» будет презентована аутентичность Мордовии в гастрономической сфере.

Всего в деловую программу включено порядка 55 мероприятий с участием более 250 спикеров, в том числе панельные сессии, круглые столы, международные встречи и деловые завтраки, посвященные реализации масштабных инициатив – от федеральных проектов до системных решений в сфере гостеприимства, классификации отелей, цифровых платформ, кадровых стратегий и промышленного туризма, горнолыжным курортам, сельским территориям, Арктике, экскурсионной деятельности, а также вопросам инклюзии, молодежных маршрутов, патриотического туризма и религиозного паломничества.

Общая площадь выставочных стендов экспозиции Международного туристического форума «Путешествуй!» составит более трех тысяч квадратных метров, количество выставочных стендов – около 100. В экспозиции подтвердили участие 85 субъектов Российской Федерации и 8 зарубежных стран: Боливарианская Республика Венесуэла – в статусе «Страна-партнер», Малайзия – в статусе «Партнер фестиваля», Султанат Оман – в статусе «Партнер культурной программы», Монголия, Республика Узбекистан, Республика Абхазия, Республика Куба, Республика Беларусь.

Цель МТФ «Путешествуй!» – создание единой глобальной коммуникационной площадки международного уровня, объединяющей представителей органов власти, туристического бизнеса и ведущих экспертов для обсуждения актуальных вопросов государственной политики и инвестиционного климата в сфере туризма.