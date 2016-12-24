Мордовия третья в стране по приросту МСП, производящих детские товары

В Мордовии за последние три года зафиксирован значительный рост предприятий малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством детских товаров. Благодаря поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» их число выросло более чем в два раза, достигнув отметки в 33 предприятия. Прирост к концу первого квартала 2025 года составил 120%.

По всей России таких субъектов малого и среднего бизнеса насчитывается свыше 14,5 тысяч. За последние три года количество компаний увеличилось почти на 10%.

«Количество МСП в сфере детских товаров и услуг ежегодно увеличивается более чем на 400 компаний в последние три года. Объем финансирования таких предприятий с поддержкой Национальной гарантийной системы составил более 9 млрд рублей за этот период. Наибольший спрос на финансовую поддержку пришелся на сферу производства гигиенических изделий, детского питания, игр и игрушек. Российским производителям удалось не просто заместить ушедшие иностранные бренды, но и создать свои уникальные продукты», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Среди всех МСП, работающих в сфере детских товаров и услуг, более 7,9 тысяч занимаются дневным уходом за детьми. Еще порядка 2,5 тысяч предоставляют образовательные услуги и услуги отдыха детей и их оздоровления. В производстве детских игрушек задействовано свыше 1,9 тысяч компаний. Причем 13 предприятий специализированно занимаются ремонтом детских игрушек. Также популярно производство гигиенических изделий, пошив детской одежды для младшего возраста, продажа детских товаров, выпуск детских пищевых продуктов, велосипедов, колясок и комплектующих к ним.

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