В Мордовии под видом проверки вентиляции в домах орудуют мошенники

Репортер

Администрация Рузаевского района уже предупредила жителей о новом способе обмана. В многоквартирные дома под видом специалистов по очистке вентиляционных каналов заявляются некие персонажи и предлагают гражданам оказать соответствующие услуги. 

Многие жители пенсионного возраста с доверчивостью воспринимают сообщения о необходимости немедленно провести очистку вентиляции. В ход идет и запугивание пожилых людей крупными штрафами в случае отказа. 

Так, 5 июня в рузаевском микрорайоне Химмаш липовые специалисты предлагали свои услуги за 20 тысяч рублей и пугали пенсионеров штрафами на 45 тысяч рублей. В саранске домкомов также предупредили о таких «вентиляционных рейдах» мошенников.

В действительности содержанием вытяжной системы многоквартирных домов занимаются управляющие компании или ТСЖ И делают это за счет вносимой жильцами платы за содержание и текущий ремонт жилья. 

При этом, о всех предстоящих проверках управляющие компания оповещают заранее и размещают в домах соответствующие объявления.

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