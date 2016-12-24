В Мордовии под видом проверки вентиляции в домах орудуют мошенники

Администрация Рузаевского района уже предупредила жителей о новом способе обмана. В многоквартирные дома под видом специалистов по очистке вентиляционных каналов заявляются некие персонажи и предлагают гражданам оказать соответствующие услуги.

Многие жители пенсионного возраста с доверчивостью воспринимают сообщения о необходимости немедленно провести очистку вентиляции. В ход идет и запугивание пожилых людей крупными штрафами в случае отказа.

Так, 5 июня в рузаевском микрорайоне Химмаш липовые специалисты предлагали свои услуги за 20 тысяч рублей и пугали пенсионеров штрафами на 45 тысяч рублей. В саранске домкомов также предупредили о таких «вентиляционных рейдах» мошенников.

В действительности содержанием вытяжной системы многоквартирных домов занимаются управляющие компании или ТСЖ И делают это за счет вносимой жильцами платы за содержание и текущий ремонт жилья.

При этом, о всех предстоящих проверках управляющие компания оповещают заранее и размещают в домах соответствующие объявления.